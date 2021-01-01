الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا تجبر الآلاف على النزوح من مناطقهم

أجبرت الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا، آلاف الأشخاص، على النزوح من مناطقهم، في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن موسم الحرائق هذا العام قد يكون الأكبر، والذي أجبر ما لا يقل عن 16 ألفا و500 شخص الفرار من منازلهم مؤخرا، مضيفة أن عمليات الإجلاء أثارت التوترات في منطقة لا تزال تتعافى من حريق "كامب فاير"، الذي أودى بحياة 85 شخصا عام 2018، وهو أعنف حرائق غابات في تاريخ كاليفورنيا.

وأضافت أنه اندلع أكثر من 80 حريقا كبيرا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى اشتعال نحو 1.7 مليون فدان في 13 ولاية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التقى افتراضيا، أمس، حكام 7 ولايات غربية، حيث اشتدت حدة حرائق الغابات المدمرة بعد تغير المناخ إلى أكثر حرارة وجفاف.. وناقش بايدن معهم إمكانية مساعدة الولايات في جهود الوقاية والتأهب والاستجابة للطواريء من قبل الحكومة الفيدرالية.