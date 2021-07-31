شركات السياحة تترقب قرار السعودية بإدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بأداء العمرة من خارج المملكة

تترقب شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» صدور قرار من السلطات السعودية بإدراج مصر فى القريب العاجل ضمن قائمة الدول التى سمحت لها بفتح باب العمرة للقادمين من خارج المملكة لبدء تنظيم رحلات العمرة وتعويض خسائر عامين منذ قرار إلغاء رحلات العمرة فى مارس من العام الماضى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت السلطات السعودية السماح للمواطنين بالسفر إلى دولة الإمارات العربية ومصر ورفع قيود السفر التى كانت مفروضة عليهما ورفع تعليق رحلات الطيران بشكل كامل وذلك بعد توصية مجلس الاتحاد الاوروبى الذى وضع الإمارات العربية ومصر ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا.

من جانبها حذرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة من الاعلان عن أية برامج عمرة حاليا أو جمع أية مبالغ من المواطنين تحت حساب العمرة او كمقدمات حجز وذلك حتى لا تتعرض الشركة للمساءلة القانونية. وأكدت مصادر بقطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار أنه حال سمحت المملكة العربية السعودية باداء المواطنين المصريين للعمرة وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الضوابط المصرية للعمرة فإن للشركات الحق وقتها فى الاعلان عن تنظيم وتسويق البرامج وتحديد أسعارها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن بدء استقبالها المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 10 أغسطس الجارى، تاركة للسلطات الصحية بالمملكة تحديد الدول المسموح لمواطنيها بالسفر لاداء العمرة وفقا لتطور الوضع الوبائى لفيروس كورونا بتلك الدول.

وأكد إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الاسبق أن ضوابط العمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرا سترفع من أسعار البرامج هذا العام خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران.. موضحا ان أسعار برامج العمرة حال سمحت المملكة بسفر المصريين للعمرة قد تشهد ارتفاعا يبلغ نحو 30% بالمقارنة بأسعار عمرة عام 2019.

وكشف عبدالعال أنه حتى هذه اللحظة فإن المواطنين المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة خلال الأيام الأولى من انطلاقها والمقرر لها يوم 10 أغسطس الجارى، مرجعا ذلك لاستمرار قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المواطنين المصريين اليها وعدم الغاء هذا القرار حتى الآن، فضلا عن عدم بدء شركات السياحة المصرية الاجراءات التنفيذية لتنظيم برامج العمرة مثل إبرام عقد وكالة العمرة وحجز المساكن وذلك لعدم إدراج المملكة حتى الآن لاسم مصر ضمن الدول المسموح لها باداء العمرة بداية من أول شهر محرم 1443 هجريا.

وأكد أمين صندوق غرفة شركات السياحة الاسبق أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية بعد تلك الزيادات ستتراوح بين 20 و 22 ألف جنيه فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة الـ4 نجوم بـ 27 ألف جنيه، كما ستتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم ما بين 30 و35 ألف جنيه وفقا لنوعية الفندق الذى سيقيم به المعتمر والخدمات المقدمة له، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة خلال الموسم الجديد ستكون 10 أيام.. أشار إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة فور إعلان المملكة العربية السعودية السماح بسفر المصريين للعمرة.

وقال علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية حاليا يمثل عقبة كبيرة نحو اداء المعتمرين المصريين للعمرة خلال الأسابيع المقبلة.. معربا عن آماله فى ان تسمح المملكة باستقبال المعتمرين المصريين ووفقا للضوابط الصحية التى تراها مناسبة لنجاح موسم العمرة وعدم إصابة أى من المعتمرين بفيروس كورونا اثناء أدائه للمناسك.

وأضاف الغمرى انه لا يمكن للمواطن المصرى فى ظل عدم فتح الطيران بين مصر والسعودية السفر لاداء العمرة عبر دولة ثانية مسموح بالسفر منها للمملكة مثل الاردن او البحرين على سبيل المثال وقضاء فترة أسبوعين بتلك الدولة قبل السفر للسعودية حيث لن تصدر السعودية أية تأشيرة عمرة لمواطن مصرى موجود داخل مصر طالما لم يتم السماح لمصر بسفر مواطنيها للعمرة،فضلا عن ان الدولة التى يسافر اليها المواطن كترانزيت ويقضى بها فترة 14 يوما كحجر صحى قبل السفر للمملكة السعودية لا يمكن لها استصدار تأشيرة عمرة لمواطن مصرى. وأشار إلى ان أية تأشيرة عمرة لمواطن مصرى لابد ان تكون منفذة عبر بوابة العمرة المصرية وتنظمها شركة سياحة مصرية وتتحصل عليها عبر وكيل سعودى معتمد متعاقد مع الشركات السياحية المصرية، لافتا إلى ان كل تأشيرة عمرة يكون لها كود خاص عبر البوابة المصرية الالكترونية للعمرة.