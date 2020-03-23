تايوان تعرب عن ثقتها في موقعها بسوق أشباه الموصلات وسط قانون الرقائق الأمريكي الجديد

أكدت وزارة اقتصاد تايوان أن المركز المحوري لتايوان في صناعة أشباه الموصلات عالميًا لن يهتز، وأن إنتاج الجزيرة منها هو الأعلى كفاءة، وذلك ردًا على تمرير الكونجرس الأمريكي لقانون رئيسي جديد يدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية حتى تتنافس مع المصنعين الصينيين والأجانب الآخرين.

وأضافت وزارة الاقتصاد - حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقني اليوم /السبت/ - "بعد 50 عامًا من الابتكار المستمر والاستثمار وأجيال من المواهب، كانت كفاءة تصنيع أشباه الموصلات في بلدنا وسلامة سلسلة التوريد وطاقة الابتكار دائمًا في قمة العالم، ولن يتزعزع موقع تايوان الرئيسي في أشباه الموصلات".

وأعربت الوزارة عن "سعادتها لرؤية" الشركات التايوانية قادرة على الوصول إلى "الموارد على الأرض" عندما تعمل في جميع أنحاء العالم، وإقامة علاقات جيدة في سلسلة التوريد الأمريكية، في إشارة إلى استثمارها 12 مليار دولار في مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية مؤخرًا.

وتعد تايوان مركزًا عالميًا متقدمًا لتصنيع أشباه الموصلات -المكون الحيوي في الصناعات والتكنولوجيات الحديثة- كونها موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة. كما تتمتع بنموذج الإنتاج الأكثر مرونة وتنافسية.