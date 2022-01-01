توريد معدات وأجهزة طبية للمركز المطور بحي المطرية

رئيس حى المطرية: تركيب بردورات بمساكن شركة القاهرة للإسكان والتعمير بعرب الطوايلة



قامت إدارة المشروعات ووحدة تطوير العشوائيات بحى المطرية، بتوريد أجهزة طبية ومعدات للمركزالطبى المطور بشارع جوبيان بالمطرية، بالتعاون مع الجهة الألمانية "G I Z" للارتقاء بالخدمات الطبية التى تقدم للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس الحى.



وأوضح شحاته، اليوم الأحد، أنه فى إطار حرص وتوجيهات الدولة بتقديم حياة أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لافتًا إلى تركيب بردورات بمنطقة مساكن شركة القاهرة للاسكان والتعمير بعرب الطوايلة، تمهيدًا لبء أعمال تطوير المنطقة ورصف شوارعها.



وأشار رئيس حى المطرية، إلى شن حملة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة وإدارة الإشغالات ورجال المتابعة الميدانية والمرافق ووحدة الرصد لرفع إشغالات على شارع عمر المختار وشارع التروللى وميدان المطرية وشارع حجاج خلف حى المطرية، مؤكدًا على رفع كافة الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.