تقرير: انتهاء عصر أجهزة الواقع الافتراضي الرخيصة

على عشاق أجهزة الواقع الافتراضي (في.آر) الاستعداد لانتهاء شهر العسل مع أسعار الأجهزة الرخيصة. وحتى عندما ترفع شركة ميتا الأم لشبكة فيسبوك سعر جهاز كويست 2 للواقع الافتراضي بمقدار 101 دولار فإنه قد يكون الأرخص في السوق.



وأشار تقرير نشره موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن ميتا فاجأت المستخدمين بإعلانها عن الجيل الجديد من جهاز الواقع الافتراضي كويست 2 مع رفع سعره من 299 دولارا إلى 400 دولارا اعتبارا من أول أغسطس المقبل.



ورغم أن زيادة سعر أي جهاز بعد عامين من طرحه أمر طبيعي، لكن حجم الزيادة التي قررتها ميتا بالنسبة لجهاز كويست2 ليست طبيعية كما أن الجهاز نفسه ليس جهازا عاديا.



وتبرر شركة ميتا الزيادة في السعر بالحاجة إلى تمويل الاستثمارات في تكنولوجيا الواقع الافتراضي وعالم الميتافيرس، لكن السماعة الذكية كويست2 كان سعرها منخفضا بشكل مصطنع دائما، وأقل من مثل هذا النوع من الأجهزة. وللأسف فإن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، فهناك موجة من ارتفاعات أسعار أجهزة الواقع الافتراضي خلال الفترة المقبلة بحسب موقع سي نت دوت كوم.



ومن المتوقع أن تطرح ميتا الجيل الجديد من جهاز الواقع الافتراضي خلال الخريف المقبل باسم كويست برو والذي يطلق عليه أيضا اسم مشروع كامبريا. وسيكون هذا الجهاز قادرا على تتبع حركة عين المستخدم مع شاشة عرض ذات جودة أعلى وقدرة على المزج بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. ومن المتوقع وصول سعر هذا الجهاز إلى أكثر من 800 دولار.



ومن المتوقع أن تطرح شركة آبل المنافسة جهازها للواقع الافتراضي خلال العام المقبل وبسعر يصل إلى 3000 دولار.



وسيكون الجهاز الأرخص في هذه الفئة بلاي ستيشن في.آر2 والمنتظر طرحه بنهاية العام الحالي. هذا الجهاز لن يكون مجرد جهاز واحد للواقع الافتراضي لكنه سيكون مزودا بشاشة بتكنولوجيا أو.إل.إي.دي ونظام صوتي وسماعة رأس تعمل باللمس ونظام لتتبع حركة العين، ووحدات للتحكم تعمل باللمس ويمكن ضبط إعداداته بما يتناسب مع تفضيلات كل مستخدم. ومن المتوقع وصول سعر هذا الجهاز إلى 600 دولار على الأقل، في حين أن سعر الجيل الحالي بي.إس.في.آر يبلغ 400 دولار.



كما يحتاج المستخدم إلى وجود جهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن 5 وسعره 500 دولار لاستخدام بي.إس.في.آر.