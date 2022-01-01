 الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية

موسكو أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 1:14 م

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخا من طراز MLRS خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا أوكرانيا متطرفا في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا .
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت لواء عسكريا أوكرانيا في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.
وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.


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