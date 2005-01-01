صدور الترجمة العربية لرواية «فيرا» الحاصلة على جائزة البوكر الروسية

أصدر المركز القومي للترجمة، رواية "فيرا" للكاتب الروسي ألكسندر سينغريوف، ترجمة محمد رياض غلوش، ومراجعة وتقديم أنور إبراهيم.



الرواية الحاصلة على جائزة البوكر الروسية عام 2015، تحمل اسم بطلتها؛ وهي فتاة عادية ترغب في أن يكون لديها أطفال، وتسعى جاهدة لأن تجد لنفسها رجلاً مناسباً، على أنه يتضح أن تحقيق هذه الرغبة أمر مستحيل.



وقال أنور إبراهيم إن هذه الرواية تترك انطباعا غريبا لدى القارئ، فالكاتب يستخدم هنا باقتدار الإمكانات اللغوية كافة، ويرسم شخصيات رائعة، ومشاهد قريبة للغاية من الحياة، كما يستخدم أيضا مجازات مفاجئة، لكنها شديدة الدقة.



وأضاف: "في الواقع فإن موضوع الرواية هو أيضا موضوع مجازي، وسوف يصبح ذلك أمرا مفهوما، ولكن علينا لكي نفهم المغزى الكامن في هذا المجاز، ومن ثم الرواية نفسها، أن نبقى في مكاننا وأن نفكر فيها بعد أن نفرغ من القراءة".



ومؤلف الرواية هو من مواليد عام 1980، حصل على جائزة "ديبات" عام 2005 عن مجموعته القصصية "الانتخابات"، ثم نالت روايته "فينوس البترول" جائزة الأكثر مبيعا عام 2009.