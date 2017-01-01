ليتوانيا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوشاوسكاس أن بلاده ستسلم أوكرانيا 10 ناقلات جنود مدرعة من طراز (إم113) وطرود من المتفجرات وقنابل الدخان.

وقال أنوشاوسكاس - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - إن "المساعدة العسكرية الليتوانية الإضافية ستصل قريبا إلى أوكرانيا".

وأضاف أن ليتوانيا تقدم أيضًا تدريبات للميكانيكيين وخبراء المتفجرات الأوكرانيين.

وتابع: "نحن مرنون ومستعدون للمساعدة بأي طريقة ممكنة، وبالطبع اعتمادًا على الاحتياجات التي أبلغت عنها أوكرانيا".

ووفقا له، فإن دعم أوكرانيا هو "واجبنا الأخلاقي". وخلص بالقول: "يجب أن نفهم بوضوح أننا إذا لم نوقف المعتدي في أوكرانيا، فسنخوض حربًا في بلادنا".