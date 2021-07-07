السكة الحديد تعلن متوسط التأخيرات على مختلف خطوطها اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط تأخر القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" 60 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 100 دقيقة، وعلى خط "أسيوط- أسوان" 80 دقيقة.



وأشارت الهيئة إلى أن متوسط التأخير على خط "بنها - بورسعيد" 120 دقيقة، وعلى خط "طنطا - المنصورة - دمياط" 60 دقيقة، وعلى خط "قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة" 60 دقيقة.



وأرجعت الهيئة هذه التأخيرات إلى أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة للركاب، وقدمت اعتذارها للركاب عما أسمته "التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات"، مناشدة المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.