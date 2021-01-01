جبهة التحرير الفلسطينية: نشكر مصر والرئيس السيسى على استضافتنا بالعلمين

وجه الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري على استضافة مدينة العلمين لاجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت الأحد: «هناك شكر بالإجماع لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد الاجتماع»، مشيرا إلى أن هذا الحدث بحث كيفية مواجهة ممارسات حكومة الاحتلال بصف موحد.

وأوضح أنه ستكون هناك متابعة لجملة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، مؤكدا أن الفصائل أبدت جدية ومسئولية وطنية لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية فلسطينية.

وتابع: «في كل الأحوال ندرك أن هناك حكومة احتلال لديها برنامج يسمى الحسم والتهويد، وأعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بالهجوم على بلدات فلسطينية وحرقها، وهذا ما يفرض وجود وحدة فلسطينية بين الضفة والقطاع».



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد دعا إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال عباس في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية اليوم الأحد: «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

وأشار إلى أن اجتماعات العلمين خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة قريبا.

ووجه الرئيس الفلسطيني الشكر مجددا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا حرص الرئيس السيسي على أن تكلل الجهود الفلسطينية بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.