إقبال على جناح جامعة بنها الأهلية بمعرض إيديوجيت للتعرف على البرامج الدراسية

شهد جناح جامعة بنها الأهلية خلال فعاليات الدورة الـ13 من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت"، التي تستمر حتى أول أغسطس المقبل بأحد فنادق القاهرة، إقبالا كبيرا وتوافد أعداد كبيرة من الطلاب على جناح الجامعة؛ للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الأهلية فى مختلف التخصصات.

من جانبها، تفقدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، جناح الجامعة فى المعرض، مؤكدًة أهمية مشاركة جامعة بنها الأهلية في فعاليات الملتقى من منطلق الحرص على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة فى كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال.

جدير بالذكر أن فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت"، تقام برعاية وزير التعليم العالي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، إذ تناقش دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

ويشهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية منها، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

وعلى المستوى الدولي، يشارك في المعرض جامعات من أكثر من 20 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن.