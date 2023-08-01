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ريال مدريد يعلن إصابة ميندي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:58 م

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الإثنين، إصابة الظهير الأيسر للفريق فيرلاند ميندي.

وأكد نادي ريال مدريد عن معاناة الظهير الفرنسي فيرلان ميندي، من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية اليمنى.

ووفقًا لـ وكالة الأنباء الإسبانية، فمن المنتظر أن تمتد فترة غياب اللاعب نحو أسبوعين.

هذا يعني غياب ميندي عن افتتاحية النسخة الجديدة من الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو على ملعب «سان ماميس» يوم 12 أغسطس.

وبات ميندي ثاني لاعب يغيب عن ريال مدريد في بداية الموسم، بعد لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

وشارك ميندي في المباريات الـ3 الودية التي خاضها الريال حتى الان في جولته الأمريكية، أمام ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ثم أمام برشلونة، ولعب فيها جميعا لمدة 45 دقيقة.

وغاب اللاعب الفرنسي عن مران الريال الأخير في دالاس، قبل السفر إلى أورلاندو لمواجهة يوفنتوس الإيطالي فجر الخميس المقبل في آخر مواجهات فترة الإعداد.


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