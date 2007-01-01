قائد الجيش الجزائري يزور موسكو بدعوة من وزير الدفاع الروسي

يجري رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، زيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الاثنين، بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر في بيان اليوم، إن " هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما تأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، إلى روسيا منتصف يونيو الماضي، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا بعد أيام من الانقلاب العسكري في النيجر، البلد المجاور للجزائر.