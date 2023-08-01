مسئول كوري جنوبي بارز يأمر بمواجهة أي استفزاز شمالي بعقوبات رادعة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال "كيم سيونج-كيوم" أن أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية، سيواجه بعقوبات رادعة، وذلك أثناء قيامه بعملية تفتيش ميدانية على خط المواجهة اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مكتبه.

وتفقد "كيوم" مقر الفيلق الخامس للقوات البرية ومقر الحراسة العام لفرقة المشاة الخامسة، وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية تزامنا مع تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمتوقع إجراؤها في الشهر المقبل.

وحذر المسئول الكوري الجنوبي من أن يشن ما وصفه بالعدو: "هجمات استفزازية بطرق خادعة ومفاجئة تستهدف نقاط ضعف جيشنا"، مشددا على ضرورة توجيه الجيش ضربات "حاسمة" للعدو لجعله يدرك ثمن الاستفزاز.

ويشار إلى أن هناك مخاوف من قيام بيونج يانج بتصعيد أعمالها الاستفزازية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة، والتي كثيرا ما وصفها الشمال بأنها "بروفة" على الحرب ضدها.

كما يساهم في زيادة حدة التوتر الاجتماع المقرر بين الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مع نظيريه الأمريكي "جو بايدن" والياباني "فوميو كيشيدا" في منتجع "كامب ديفيد" قرب واشنطن في 18 أغسطس المقبل، في خطوة لتأكيد تضامنهم ضد تزايد التهديدات الكورية الشمالية.