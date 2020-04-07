روسيا: نحتاج لفهم أهداف محادثات مزمعة في السعودية بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا بحاجة لمعرفة الغرض وراء محادثات أفاد تقرير إعلامي بأنه يجري التخطيط لعقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا، وما الذي ستتم مناقشته.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم السبت، بأن السعودية ستدعو دولا غربية وأوكرانيا ودولا نامية كبرى إلى المحادثات المزمعة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إن كييف والدول الغربية تأمل في أن تفضي المحادثات، التي لن تشمل روسيا، إلى دعم دولي لشروط سلام تصب في صالح أوكرانيا.