محافظ الشرقية يهنئ الطالب أحمد محمد لحصوله على المركز الثاني جمهوريا في الثانوية الأزهرية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الطالب أحمد محمد عامر صادق المقيد بمعهد عاصم نجيب جويفل النموذجي التابع لإدارة العاشر من رمضان الأزهرية؛ لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023 / 2024 م بمجموع 647 درجه وبنسبة 99.54 % بالقسم العلمي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لتفوق ابن الشرقية، متمنياً له ولجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وأكد أن الطلاب الأوائل مصدر فخر واعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح خلال رحلتهم الدراسية المقبلة.



