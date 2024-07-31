 سلطة الطيران الإسرائيلية تعلن عن إلغاء رحلات حتى منتصف الليلة - بوابة الشروق
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سلطة الطيران الإسرائيلية تعلن عن إلغاء رحلات حتى منتصف الليلة


نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 12:26 م

أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلية عن إلغاء رحلات قادمة وخارجة من إسرائيل حتى منتصف الليلة، وحتى تقييم الأوضاع من جديد، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».


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