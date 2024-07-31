مجلس التعاون الخليجي: اغتيال إسماعيل هنية مؤشر على عدم رغبة إسرائيل في الحل السياسي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الأربعاء، اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وطالب البديوي، كل الأطراف بـ"ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والتخلي عن سياسات العنف واستخدام القوة"، مؤكداً أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وهي مؤشر خطير على عدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويضاً واضحاً لجهود السلام المبذولة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وشدد البديوي على "موقف مجلس التعاون في ضرورة وقف الحرب في غزة، ووقف فوري ودائم لوقف إطلاق النار، ودعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل أهدافه الوطنية بتحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "المجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسئولياتهم، والتحرك بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانخراطها بجدية في الحل السياسي للأزمة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.