 أمير قطر يستقبل وزير الخارجية وينقل تحياته إلى الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية وينقل تحياته إلى الرئيس السيسي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:55 م

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، نقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمّل أمير قطر، وزير الخارجية، تحياته لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح، وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار.

كما جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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