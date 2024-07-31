ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 3 شهداء و74 جريحاً

ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء إلى 3 شهداء بينهم طفلان و74 جريحاً.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أنه في حصيلة جديدة وغير نهائية أسفرت الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عن "سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وطفلة وطفل فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.

أما الجرحى فبلغ عددهم 74 وقد عولج معظمهم حيث خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء خمسة من بينهم في حال حرجة".



ولم يصدر أي بيان رسمي عن حزب الله أو عن الجيش اللبناني حول الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.



يذكر أن إسرائيل كانت هدّدت باستهداف لبنان رداً على اتهامها لحزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ مساء السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، بينما نفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادث.