من هو فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله؟

منذ إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، نشر الإعلام العبري تقارير تفيد بأن هدف الغارة هو فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن".

من هو فؤاد شكر القيادي الكبير في حزب الله

يبدو أن فؤاد شكر الذي استهدفته إسرائيل مساء الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله ردا على هجوم مجدل شمس في الجولان الذي أدى لمقتل 12 طفلا، هو هدف استراتيجي لواشنطن قبل أن يكون هدفا لتل أبيب حيث عرضت الولايات المتحدة على موقع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية مبلغ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.

ولد فؤاد شكر عام 1962 ببلدة النبي شيت في بعلبك، ويُلقب بـ "الحاج محسن".

ويعمل فؤاد شكر في حزب الله منذ أكثر من 30 عاما، ولا يعرف ما هي المهام المنوطة به.

وهناك معلومات تفيد بأن شكر هو القائد العسكري الأول للحزب في جنوب لبنان، فيما تشير معلومات أخرى إلى أنه من كبار مستشاري الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وأيضا كان مقربا للقيادي الراحل في حزب الله عماد مغنية.



وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" فإن الجيش الإسرائيلي قال قبل سنوات إن شكر "يتولى الإشراف على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله"، وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "الرجل الثاني في حزب الله".

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن فؤاد شكر هو المسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله.

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن شكر "يخدم في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله وهي "مجلس الجهاد".

وتقول الولايات المتحدة إنه لعب دورا أساسيا في الهجوم على مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في بيروت عام 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة 128 آخرين.

ووصفه نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بأنه "أحد العقول المدبرة" لهذا الهجوم.

وفي عام 2015، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شكر "كإرهابي بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه".



وعام 2017 عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على القيادي البارز فؤاد شكر، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية حينها إن هذه المكافأة تعد "خطوة جديدة لزيادة الضغوط على حزب الله وقادته".

كما صنفته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2019 "كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224".

وأدرج اسم فؤاد شكر على قائمة العقوبات الأمريكية ما يعني حظر جميع ممتلكاته والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، إضافة إلى منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات معه.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عنه، وفقا لوسائل إعلام عبرية.