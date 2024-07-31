تقرير: اغتيال هنية تم بصاروخ من خارج إيران

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نقلت وسائل إعلام مقربة من طهران عن مصدر إيراني قوله إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تم عبر صاروخ أُطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية، مؤكدا أن "دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف كنعاني أن "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة".

في السياق ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية الإضراب والخروج في مسيرات تنديدا باغتيال هنية في طهران.

ويأتي الإعلان عن الإضراب بينما نددت كل القوى الفلسطينية بعملية الاغتيال، وأكدت أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال ضد الاحتلال.