 الإمارات: قلقون إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2024 6:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإمارات: قلقون إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 6:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 6:37 م

أفادت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان، الأربعاء، أن دولة الإمارات "تراقب عن كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".

وذكر البيان أن "دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك