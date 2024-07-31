الإمارات: قلقون إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة

أفادت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان، الأربعاء، أن دولة الإمارات "تراقب عن كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".

وذكر البيان أن "دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.