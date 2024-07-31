إيران تحمّل إسرائيل مسؤولية توسع الحرب في المنطقة بعد مهاجمتها معقل حزب الله في بيروت

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وللقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "هذا الاعتداء من قبل الكيان الصهيوني يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف: "من المؤكد أن العمل الخبيث والإجرامي الذي قامت به العصابة الإجرامية الصهيونية في ضاحية بيروت لا يمكن أن يمنع أبناء الشعب والمقاومة اللبنانية الشامخ من مواصلة المسار المشرف في دعم الفلسطينيين المظلومين والوقوف بوجه عدوان كيان الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد كنعاني على "الحق المشروع للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية في الرد على الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب، وحمل الكيان الإسرائيلي المزيف والإدارة الأمريكية مسؤولية توسيع دائرة التوتر والأزمة في المنطقة".

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بشكل عاجل بمسؤوليتهم تجاه التهديدات الإسرائيلية لأمن لبنان والسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا وتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

هذا وأعلنت غرفة عمليات "الدفاع المدني - الهيئة" في لبنان مقتل سيدتين إثر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أن مجمل الجرحى الذين تم إخلاؤهم 54 شخصا.