الحدود الألمانية تشهد انخفاضا في عمليات الدخول غير المصرح بها في النصف الأول من العام

شهد عدد عمليات الدخول غير المصرح بها من قبل المهاجرين على الحدود الألمانية انخفاضا طفيفا في النصف الأول من العام ، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية يوم الثلاثاء.

وسجلت الشرطة الاتحادية الألمانية 42 ألفا و307 عمليات دخول غير مصرح بها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، مقارنة بـ 45 ألفا و338 حالة في نفس الفترة من العام الماضي ، مما يمثل انخفاضا بنسبة 7% تقريبا.

ومع ذلك، فإن أرقام الأشهر الستة لها أهمية محدودة لأنها لا تعكس الاتجاه السنوي العام.

وتظهر مقارنة الأشهر الماضية انخفاضا كبيرا في عمليات الدخول غير المصرح بها من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

وفي سبتمبر من العام الماضي، سجلت الشرطة الاتحادية 21 ألفا و375 دخولا غير مصرح به ، تلاها 20 ألفا و73 في أكتوبر ، و 7497 في ديسمبر، وانخفاضا إلى أقل من ستة آلاف في فبراير.

ومنذ ذلك الحين، حدثت زيادة طفيفة في حالات الدخول غير المصرح بها، حيث تراوحت بين حوالي 7100 في مارس وحوالي 7700 في يونيو.

وبالنسبة للحدود البرية مع النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك وبولندا، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإعادة إجراء عمليات الفحص المادي في أكتوبر، والتي تم تسجيلها رسميا لدى المفوضية الأوروبية كما هو مطلوب.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تواصل الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.