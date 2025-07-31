إسرائيل تفرج عن 7 أسرى من غزة بعد اعتقالهم في ظروف غير إنسانية

أفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن 7 أسرى فلسطينيين، بعد شهور من الاعتقال في سجون وصفت بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر طبية، بوصول 7 أسرى فلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، بعد الإفراج عنهم عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرق المحافظة الوسطى، حيث جرى نقلهم بمركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إنها يسرت عملية الإفراج، وسهلت تواصل الأسرى مع عائلاتهم ولمّ شملهم، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول أوضاعهم الصحية أو ظروف اعتقالهم.

وذكر المراسل بأن بعض الأسرى بدوا في حالة إنهاك جسدي، لكن لم يسجَل وجود إصابات واضحة لحظة وصولهم.

ولم يتسن الحصول على تصريحات بشأن أوضاعهم خلال فترة الاعتقال، غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يفرج عنهم وهم يعانون من سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن إسرائيل لا تزال تمنع طواقمها من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأضاف النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.