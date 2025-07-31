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ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الناشطة المناهضة للحكومة، تامار جيروشوني، هي المرأة المتهمة بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتزعم التقارير أن المرأة البالغة من العمر (73 عاما) والمقيمة في تل أبيب خططت لقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال وإدراكها أن عمرها لن يتجاوز وقتا قصيرا.

وزعم الادعاء أن المتهمة سعت إلى الموت "شهيدة" و"التضحية بحياتها" من أجل النضال ضد الحكومة، وبالتالي "إنقاذ" إسرائيل.

وقد تم السماح بنشر اسمها اليوم بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها الذي طلب تمديد أمر حظر نشر هويتها، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.



وتعد جيرشوني شخصية معروفة في دوائر الاحتجاج المناهضة لنتنياهو، لكنها لا تنتمي رسميا إلى أي مجموعة محددة، وفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت".



واعتقلت جيروشوني بعد أن أبلغ محاميها والناشط المناهض للحكومة وعميل الشاباك السابق غونين بن يتسحاق جهاز الأمن بمؤامرتها لقتل نتنياهو باستخدام قاذفة قنابل آر بي جي.

وتنفي جيروشوني وممثلها القانوني التهم الموجهة إليها، بحسب وسائل إعلام عبرية.