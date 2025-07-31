حاكم خيرسون: العلم الروسي يرفرف على جسر أنطونوفسكي للسكة الحديد

ذكر حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية رفعت العلم الوطني على جسر أنطونوفسكي للسكة الحديد، الذي يعبر نهر دنيبر على خط الجبهة في المقاطعة.



وكتب في قناته على "تلغرام": "على محور خيرسون على الضفة اليسرى من نهر دنيبر. وبالتحديد جسر أنطونوفسكي الصغير الحديدي. القنوات الأوكرانية تحاول مرة أخرى تصوير الأمنيات على أنها حقائق – زاعمة أن 'مجموعات استخباراتية تعمل' على ضفتنا. اهدأوا. على ضفتنا - علم روسيا واستخباراتها العسكرية. اللواء 127 للاستخبارات التابع للجيش الثامن عشر رفعهما مباشرة على الجسر".

كما نشر الحاكم فيديو للأعلام وهي ترفرف على الجسر، مؤكدا: "لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بحكايات 'السيطرة على الضفة اليسرى' - انظروا جيدا. هذه هي الحقيقة. أما كل ما 'أنزله' الجانب الأوكراني - إما تعفن أو تم تدميره. لم يعد هناك أحد هنا. فقط قواتنا".



مقاطعة خيرسون هي إقليم روسي يقع في المجرى الأدنى لنهر دنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وأعيد توحيد المقاطعة مع الاتحاد الروسي بعد استفتاء سبتمبر 2022، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية الاستفتاء ويواصل قصف أراضي المنطقة.

حاليا، تحت سيطرة روسيا 75% من مقاطعة خيرسون، بينما تتحكم القوات الأوكرانية في جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.