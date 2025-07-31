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استضافت المراكز التشيكية وسفارة التشيك في القاهرة، معرض "عالم ما بعد الطائرة الورقية" الجديد، الذي قدم مجموعة مختارة بعناية من الكتب التشيكية المعاصرة المصورة، والتي تتحدى المفهوم التقليدي لكتب الأطفال وتوسعه.

وضم المعرض ثمانية أقسام موضوعية، حيث سلط الضوء على التقاء الأدب والفنون الجميلة والتصميم، ويضم أعمالًا تجمع بين الأشكال ثلاثية الأبعاد، وتقنيات النسيج، والكولاج الورقي، والعمارة المنبثقة، والعناصر التفاعلية.

ودعا المعرض، الذي يركز على التفاعل اللمسي والتجريب البصري، الجمهور من جميع الأعمار لتجربة الكتب ليس فقط كمواد للقراءة، بل كمساحات إبداعية متعددة الحواس.

وبعد عرضه في براغ، تنقل معرض "عالم ما بعد الطائرة الورقية" إلى طوكيو وسول وباريس.

وافتتح المعرض في القاهرة بشراكة حصرية مع مكتبة ببليوتك مصر فرع أركان بلازا، مدينة الشيخ زايد.

من جهتها، قالت تيريزا سفاشكوفا، منسقة المعرض: يدعونا معرض عالم ما بعد الطائرة الورقية إلى رؤية الكتاب ليس فقط ككتاب نقرأه، بل كشيء نختبره بكل حواسنا.

وأشارت إلى أن المعرض يجمع فنانين تشيكيين يتحدون حدود رسومات الأطفال، من خلال الملمس والمساحة واللعب.

وتابعت: يسعدنا انتقال هذا المشروع التشيكي الفريد إلى القاهرة ومشاركته مع جماهير جديدة.