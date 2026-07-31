حسام عزب مساعداً للفيديو وهيام بركة مقيمة للحكام بلقاء بوركينا وتنزانيا بأمم السيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم الدولي المصري حسام عزب حجاج حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء منتخبي بوركينا فاسو وتنزانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الموريتانية ياسين ساماسا حكمة للساحة ويعاونها كل من التونسية هدى عافين مساعدة أولى والموريتانية مريم شداد مساعدة ثانية والغينية أستيو كانتي حكمة رابعة والسنغالية تبارا مبودجي حكمة احتياطية والجزائري لحلو بن براهيم حكماً لتقنية الفيديو ومساعده المصري حسام عزب حجاج.

كما قررت لجنة حكام كاف، تعيين المصرية هيام بركة، مقيمة للحكام في اللقاء نفسه.

ومن المقرر إقامة اللقاء، في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، على إستاد العربي الزاولي.

ويعد هذا هو الظهور الثاني للحكم الدولي المصري، حسام عزب حجاج، في منافسات البطولة، بعدما قدم أداءً طيباً وصورة مشرفة للتحكيم المصري في اللقاء الأول له، والذي أقيم بين الكاميرون ومالي.