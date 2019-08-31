ناشطة سويدية تنقل حملتها بشأن تغير المناخ من المدرسة إلى الأمم المتحدة

تحركت الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج بحملتها الأسبوعية بشأن تغير المناخ إلى أبواب الأمم المتحدة يوم الجمعة وحثت ”كل من يهتم بالمستقبل“ على الانضمام إليها عندما يجتمع قادة العالم في نيويورك في الشهر المقبل.

وبدأت تونبرج (16 عاما) التغيب عن المدرسة أيام الجمعة قبل عام للاحتجاج خارج البرلمان السويدي مما أدى الى تشكيل حركة عالمية للمناخ تعرف باسم (أيام الجمعة من أجل المستقبل). وانضمت إلى ألكزاندريا فيلاسينور (14 عاما) وهي من سكان نيويورك يوم الجمعة والتي بدأت اعتصاما خارج الأمم المتحدة في نيويورك في ديسمبر كانون الأول.

وأيد الناشطتان، نحو مئتين من المحتجين الشباب الآخرين بلافتات كتبوا عليها ”ساعدوني.. منزلي يحترق“، ”إذا لم تتصرفوا مثل الكبار، فسنفعل نحن“ و ”العلم ليس الصمت“. وشملت هتافاتهم ”لا يمكن إيقافنا.. عالم أفضل هو ممكن“ و ”مستويات سطح البحر ترتفع وكذلك نحن“.

ومن المقرر أن تتحدث تونبرج في قمة المناخ التي ستنعقد في 23 سبتمبر أيلول خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبحرت إلى ميناء نيويورك يوم الأربعاء الماضي في قارب لا ينبعث منه الكربون حيث أكملت رحلة استغرقت 14 يوما تقريبا من إنجلترا.

وعندما وصلت إلى نيويورك قالت تونبرج في بيان ”يجب على كل من يهتم بمستقبلنا الانضمام والإضراب في 20 و 27 سبتمبر أيلول“.

والتقت تونبرج مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا يوم الجمعة.

وتعتزم تونبرج حضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين المعني بتغير المناخ في سانتياجو بتشيلي في ديسمبر كانون الأول، وتخطط لشق طريقها إلى هناك دون السفر جوا. وأخذت إذنا بالتغيب عن الدراسة لعام للقيام بحملة حملة من أجل العمل المناخي في الأمريكتين مع خطط لزيارة المكسيك وكندا أيضا.