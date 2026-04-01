قطر وإيطاليا تستعرضان آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع في قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ومنذ 28 فبرايرالماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

كانت قطر قد وجهت في مطلع الشهر الجاري رسالة متطابقة ثانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.