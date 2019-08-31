 مراهق ألماني يدخل موسوعة جينيس بـقدم طولها 35 سنتيمترا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مراهق ألماني يدخل موسوعة جينيس بـقدم طولها 35 سنتيمترا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 6:11 ص | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 6:11 ص

واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل موتزا على شهادة من موسوعة جينيس بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.

وقال لارس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمترا.

وقالت والدته إن معظم أحذيته يتم صنعها خصيصا له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

وقال والده إن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة، بدرجة كبيرة وكان قياسها حينذاك 5ر9 سنتيمتر.


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