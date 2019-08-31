 «بكري» يحيي أمين النواب بعد تقديم استقالته: بذل جهودا مضنية في عمله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«بكري» يحيي أمين النواب بعد تقديم استقالته: بذل جهودا مضنية في عمله


نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 12:30 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 12:30 م

توجه الإعلامي والبرلماني، مصطفى بكري، بالتحية للمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، بعد تقديم استقالته.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، «تحية تقدير واحترام إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، الذي قدم استقالته وقرر السفر في إعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافق مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على طلبه».
وأضاف «لقد بذل المستشار أحمد سعد جهودًا مضنية في عمله، وبذل كل ما يستطيع من أجل النهوض بمستوى الأمانة العامة للمجلس وخدماتها للنواب، التحية والتقدير له مع تمنياتنا بالتوفيق له في عمله الجديد بدولة الإمارات الشقيقة».

تحية تقدير واحترام الي الامين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الذي قدم إستقالته وقرر السفاره في إعاره إلي دولة الإمارات العربيه المتحده وقد وافق مجلس الدوله ورئيس مجلس النواب د علي عبدالعال علي طلب الأمين العام الذي كان قد تلقي عرض الاعاره منذ فتره من الوقت ، لقد بذل




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