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رسميا.. رحيل محمد عبد المنصف عن وادي دجلة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:42 ص

أعلن محمد عبد المنصف، حارس وادي دجلة، رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": «طلبت من ماجد سامي الرحيل بشكل نهائي عن الفريق من أجل تحقيق الأرقام القياسية».

وأضاف: «اريد عمل إنجاز جديد في الدوري الممتاز حيث يتبقى لي 11 مباراة فقط لكسر رقم عصام الحضري في المشاركة بمباريات بالدوري بالإضافة إلي التفوق على الثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي قائد روما الأسبق وباولو مالديني قائد ميلان الأسبق والمشاركة في بطولة الدوري للموسم الـ 26».

وواصل حارس وادي دجلة: «أملك 4 عروض حاليا منها عرضين من ناديين جماهيرين».

وأتم: «أشكر الجميع داخل وادي دجلة وأتمنى لهم الصعود من جديد للدوري الممتاز».


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