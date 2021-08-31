مستقبل وطن بكفرالشيخ يوزع 300 كرتونة مواد غذائية ولحوم بمركز مطوبس

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع أمانة مركز مطوبس، 300 كرتونة وعبوة مواد غذائية وكمية من اللحوم على أهالينا بمركز مطوبس ضمن مبادرة «رد الجميل»، فى إطار مبادرة «حياة كريمة» التى يدعمها حزب مستقبل وطن بجميع المحافظات.



يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.



جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ.



وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم، وزعنا 300 كرتونة وعبوة مواد غذائية بالتنسيق مع أمانة مركز مطوبس بإشراف الدكتورة فريدة عبده، أمينة الحزب بمركز مطوبس، وإيهاب المسمارى، أمين التنظيم بالمركز، ضمن مبادرة «رد الجميل» لتوزيع السلع الغذائية واللحوم والتى تبنتها أمانة مطوبس، مشيدًا بالجهد الكبير الذى تبذله أمانة مركز مطوبس من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، آخرها توفير كمية من المواد الغذائية تم توزيعها اليوم بالتنسيق مع أمانة المحافظة.



شارك فى القافلة الدكتورة حنان قنديل، أمينة المرأة بالمحافظة، والمهندس خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والمحاسب محمد عرابى، عضو هيئة مكتب المحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة والمركز.



ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.