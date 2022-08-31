مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لمناقشة قضايا أمنية

يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نظيريه الياباني أكيبا تاكيو والكوري الجنوبي كيم سونج هان غدا الخميس لمناقشة القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن سوليفان "يلتقي الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو ومدير مكتب الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم سونج هان في مقر قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي في الأول من سبتمبر 2022".

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يزور سوليفان مركز القيادة الأمريكية بين المحيطين الهندي والهادئ للتباحث مع نظيريه في الدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر البيت الأبيض قي البيان أن سوليفان سيعقد كذلك اجتماعات ثنائية مع نظيريه كل على حدة في وقت لاحق من اليوم قبل الاجتماع الثلاثي المقرر غدا.