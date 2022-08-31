روسيا: لم نحرز تقدما في مفاوضات «معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية» مع واشنطن

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تحرز تقدما في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء - "هناك إشارات.. نعتقد أن استئناف هذه المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) يجب أن يتم دون أي معروف".. مضيفا: "نهتم بالتساوي بذلك، وفي الحقيقة الكرة الأرضية كلها تهتم بذلك.. يعمل الدبلوماسيون، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ".

من ناحية ألأخرى، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تكون مسألة شراء بلادها لطائرات مسيرة إيرانية مدرجة على جدول أعمال مباحثات وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم.

وقالت زاخاروفا -في إحاطة صحفية-:" لقد تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأمريكية وروجت له صحيفة واشنطن بوست".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول شراء بلاده طائرات مسيرة إيرانية، قال أمس الثلاثاء:" إن هذه الصحيفة تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة والأكاذيب مؤخرا".

وأضاف:"بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور". يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان في موسكو اليوم الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.