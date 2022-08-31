السودان يعلن بلوغ الخرطوم وعطبرة مستوى الفيضان

أعلنت لجنة الفيضان السودانية، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية جاء أقل من العام الماضي ب 60 مليون متر مكعب، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 482 مليون متر مكعب وهو أعلى من العام الماضي ب 282 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 160 مليون متر مكعب في اليوم.

جاء ذلك في سياق التقرير اليومي للجنة الفيضان في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأوضح البيان أن التصريف خلف سد الروصيرص ارتفع إلى 443 مليون متر مكعب مقابل 438 مليون متر مكعب ليوم أمس، فيما ارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 471 مليون متر مكعب مقابل 470 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 467 مليون متر مكعب مقابل 587 مليون متر مكعب ليوم أمس.

في السياق ذاته، ارتفع التصريف في خشم القربة إلى 480 مليون متر مكعب مقابل 366 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع التصريف في مروي إلى 758 مقابل 748 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وشهدت مستويات المياه في قطاع عطبرة – مروي – دنقلا والقطاع خشم القربة – عطبرة ارتفاعا ملحوظا، بينما القطاع الخرطوم – عطبرة شهد استقرارا والقطاع جبل أولياء – الخرطوم شهدا ارتفاعاً، أما بالنسبة للقطاعات على النيل الأزرق فتشهد استقرارا يقترب من مناسيب الفيضان.

واختتمت اللجنة بيانها بالتوصية بأن لا يتجاوز التصريف خلف خزان الروصيرص لا يتجاوز ال 500 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان.