بايدن يدعو القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق للخروج من الانسداد الحالي، فيما أشاد بجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في التعامل مع الأحداث الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة".

وأضاف البيان، أن "بايدن أعرب خلال الاتصال عن دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، معربا عن إشادته كذلك بأداء القوات الأمنية العراقية، فيما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق".

ودعا بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه، مثمنا جهود رئيس الحكومة العراقية لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، معرباً عن دعمه الكامل لهذه الجهود.