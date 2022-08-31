رصدت عدسة "الشروق" صباح اليوم الأربعاء مستجدات مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بقرافة سيدي عبدالله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري.

حيث أضيفت كلمة "إزالة" بالخط الأحمر إلى علامات إكس حمراء على جانبي مقبرة طه حسين، وعلى المقابر التي تليها في نفس الصف.

كما بدأت بالفعل عملية إزالة بعض المقابر في نفس صف المقبرة، وتحديدا المقبرة التي تسبقها بواحدة من الناحية اليمنى.

لكن مقبرة عميد الأدب العربي مازالت قائمة حتى الآن.

لا يعرف كثيرون أن مقبرة د. طه حسين لا تضم رفاته هو وحده، بل تضم أيضا وزير خارجية مصر الأسبق محمد حسن الزيات، زوج ابنته الوحيدة أمينة ووالد أحفاده.

من هو محمد حسن الزيات صهر طه حسين؟

هو دبلوماسي مصري تولى وزارة الدولة للإعلام، ثم وزارة الخارجية من 8 سبتمبر 1972 إلى 30 أكتوبر 1973.

ولد بمدينة دمياط في 14 فبراير 1915 وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة. حصل على الدكتوراة من جامعة أكسفورد بإنغلترا وقد عاش حياة سياسية حافلة وتقلد أرفع المناصب وكان موضع إحترام وتقدير مصر حكومة وشعباً جزاء ما قدمه من أعمال جليلة أثرت العمل السياسي والدبلوماسي.

كان سفيرا لمصر بالامم المتحدة في الفترة من 1962 إلى 1964 وبعد مغادرته الخارجية، عينه الرئيس الراحل أنور السادات مستشارا لرئيس الجمهورية حتى بلوغه المعاش في فبراير 1975.

تولى الزيات منصب الأمين العام للحزب الوطني بمحافظة دمياط وظل يمثلها حتى خسر انتخابات مجلس الشعب 1990 فاستقال واعتزل عام 1992.

ولمحمد حسن الزيات كتاب واحد عنوانه "ما بعد الأيام" عن حياة حماه طه حسين، صدر عن دار الهلال بعد رحيل عميد الأدب العربي ويتضمن معلومات شخصية وعائلية عن طه حسين لا يعرفها أحد سوى أقرب المقربين منه.

ما مصير مقبرة طه حسين؟

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها باحثون ومهتمون بالتراث، أفادت بأن مقبرة طه حسين سوف تتعرض للإزالة.

وقال شهود عيان لـ الشروق إنهم شاهدوا منذ فترة مسؤولين تنفيذيين، عاينوا صف المقابر، ووضعوا علامات إكس حمراء دون الحديث مع أحد، ثم أضافوا كلمة "إزالة" منذ بضعة أيام.

وفي مايو الماضي؛ نفت محافظة القاهرة صحة ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عوض في تصريحات لـ"الشروق" إن محافظة القاهرة لم يتم مخاطبتها بشكل رسمي بمكان المحور أو مساره أو عرضه حتى الآن، قائلًا: "مفيش حاجة وصلت للمحافظة تفيد تنفيذ محور ياسر رزق أو بيان رسمي بذلك ويجب تحري الدقة فى نشر المعلومات سواء على الحسابات الخاصة أو المواقع الإخبارية".

ومن المقرر أن يربط محور ياسر رزق الهضبة الوسطى من المقطم بطريق صلاح سالم وسيمر بموقف الاتوبيسات بنهاية شارع 9 في المقطم أيضا.