شغل رابط التقديم في وظائف الأزهر الشريف 2022 والشروط المطلوبة تفكير العديد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف عن إجراء مسابقة لتعيين 16 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية.

شروط التقديم في وظائف الأزهر

ونرصد في التقرير التالي شروط التقديم في وظائف الأزهر والتخصصات المطلوبة، إضافة إلى رابط التسجيل، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

الوظائف الشاغرة في الأزهر الشريف

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تخصصات مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم، حتى يتمكن المتقدمين من معرفتها قبل التسجيل، والتي جاءت كالآتي:

- مدرس رياضيات

- مدرس علوم شرعية وعلوم عربية.

- مدرس مساعد لغة إنجليزية خريج كليات الالسن والاداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الانسانية تخصص لغة.

- مدرس مساعد رياض أطفال من الإناث خريجات كليات رياض الاطفال، كليات الدراسات الانسانية، كليات التربية الطفولة.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأزهر 2022

هذا وتتضمن الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأزهر 2022 على البنود التالية التي نوضحها لك:

- يجب أن لا يزيد سن الشخص 40 عامًا.

- يجب أن لا يقل التقدير العام عن جيد.

- يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.

- تكون الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها كما هو مبين بالإعلان، ثم باقي المراكز الأخري على مستوى المحافظة.

- لا يحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استلامه العمل.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها.

يبحث العديد من المواطنين، عن رابط التقديم في وظائف الأزهر الشريف لشغل الوظائف المتاحة، والتي يمكنك التسجيل بها من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابع لجهاز التنظيم والإدارة، أو الضغط على رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 من هنـــــــــــــا.



