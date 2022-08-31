وزيرة الخارجية الألمانية ناعية جورباتشوف: نشعر بالامتنان له إلى الأبد

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن امتنان ألمانيا الأبدي للروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الدولة السوفياتية السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وكتبت بيربوك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استرشد ميخائيل جورباتشوف بالسلام والتفاهم بين الشعوب في لحظات مصيرية في تاريخنا. نهاية الحرب الباردة ووحدة ألمانيا هما إرثه.. إننا نأسف على فقدان رجل دولة نشعر بالامتنان له إلى الأبد".

وكان المستشفي المركزي في العاصمة الروسية موسكو أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وفاة جورباتشوف عن عمر ناهز 91 عاما بعد إصابته بمرض خطير وطويل.

وينسب إلى رجل الدولة الذي يحظى باحترام دولي الفضل في إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي وكذلك دوره المحوري في إعادة توحيد ألمانيا.

وفي ثمانينات القرن الماضي، تحت قيادة جورباتشوف، أبرم الاتحاد السوفييتي اتفاقيات رائدة وتاريخية مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي والحد من الأسلحة، وفي داخل الاتحاد السوفييتي، بدأ جورباتشوف عمليات غير مسبوقة للإصلاح وإعادة الهيكلة والانفتاح التي منحت حريات غير مسبوقة لملايين الأشخاص.

وفي عام 1990 حصل جورباتشوف على جائزة نوبل للسلام بسبب إصلاحاته الشجاعة. إلا أن الثورات الاقتصادية الضخمة التي اندلعت في مختلف أنحاء الاتحاد السوفييتي أدت في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية الشيوعية التي كانت تتألف من 15 دولة، وإلى الانهيار السياسي لجورباتشوف نفسه، بسبب تفكك الدولة التي كان يقودها عام 1991 .

واستقال جورباتشوف من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي في عام 1991 عندما صوتت الدولة الشاسعة على حل نفسها، مما أدى إلى إنشاء 15 دولة جديدة مستقلة.