 تفجير يستهدف سيارة لمسلحي طالبان شمالي العاصمة الأفغانية كابول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تفجير يستهدف سيارة لمسلحي طالبان شمالي العاصمة الأفغانية كابول

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 6:00 م

أفاد شهود عيان، بأن انفجارا استهدف سيارة تُقل مسلحي حركة "طالبان" في منطقة سركوتل خيرخان شمالي العاصمة الأفغانية كابول، دون ورود أنباء عن عدد الضحايا.

وقال شهود العيان لوكالة "سبوتنيك": "انفجار في منطقة سركوتل خيرخان من المنطقة الأمنية السابعة عشرة في مدينة كابول، وقع قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] واستهدف قافلة لطالبان".

وأوضحت المصادر أن "سيارة تابعة لطالبان استهدفت بانفجار أثناء تحركها من مطار باغرام إلى كابول بعد مشاركتها في احتفال بمناسبة مرور عام على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

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