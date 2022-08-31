اتهام ألمانيين في أستراليا بتهريب مخدرات

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يواجه ألمانيان في أستراليا تهمة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وقالت الشرطة الوطنية الأسترالية اليوم الأربعاء إن المتهمين رجل وامرأة ويبلغ كلاهما 69 عاما.

وبحسب بيانات الشرطة، هبط المتهمان في مطار سيدني في 4 يوليو الماضي قادمين من زيمبابوي. وفي المطار اكتشفت السلطات خلال تفتيش أمتعتهم عشرة كيلوجرامات من الميثامفيتامين مخبأة في بطانة حقيبتين.

وقالت الشرطة إن الألمانيين متهمان بإدخال غير قانوني "لكمية تجارية من عقار خاضع للرقابة الحدودية".

ومن المقرر أن يمثل الاثنان أمام محكمة في سيدني اليوم. والعقوبة القصوى للجريمة هي السجن المؤبد.

وتحاول السلطات الأسترالية تحديد مصدر الميثامفيتامين في الأصل. وقال متحدث باسم الشرطة إن "احتمال أن يتمكن شخصان بمفردهما من الحصول على كمية تجارية من الميثامفيتامين هو احتمال ضئيل - فغالبا ما تكون عصابات الجريمة المنظمة وراء مثل هذه الواردات".

ولم تدل السلطات بمزيد من التفاصيل حول المتهمين.