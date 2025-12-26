زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه وافق على عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب، بعد أسابيع من تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي تخوضها البلاد مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال منشور عبر منصة "إكس": "يمكن اتخاذ قرار بشأن الكثير قبل حلول العام الجديد"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح زيلينسكي أن هذا الإعلان جاء بعد أن أطلعه رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو 4 سنوات، على أحدث اتصالاته مع الجانب الأمريكي، وأضاف: "يمكن تقرير الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ونقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصادر دبلوماسية أن اللقاء قد يتم في 28 ديسمبر الجاري في مقر إقامة ترامب بمارالاجو في ولاية فلوريدا.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ نحو 4 سنوات في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب، فيما أجرى فريقه التفاوضي المكون من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، محادثات مكثفة مع المفاوضين الأوكرانيين، كما تحدث زيلينسكي هاتفيا مع ويتكوف وكوشنر أمس الخميس.