ترامب يدفع ببراءته من اتهامات تغيير نتائج انتخابات جورجيا

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من لائحة اتهام جنائية واسعة النطاق في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولاته إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وقال ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2024، في وثيقة قدمها للمحكمة العليا لمقاطعة فولتون: "كما يتضح من توقيعي أدناه، فإنني أنفي هذا الاتهام الرسمي وأقول إنني غير مذنب فيما يتعلق بلائحة الاتهام في هذه القضية"، بحسب وكالة "رويترز".

ويعني ذلك، بحسب الوكالة، أن ترامب لن يمثل شخصياً أمام المحكمة الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات.

وتتضمن لائحة الاتهام 13 تهمة جنائية، منها ممارسة الابتزاز، بسبب ممارسته الضغط على مسئولين بالولاية لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، وإعداده المزعوم لقوائم مزيفة من الناخبين لتقويض تصديق الكونجرس على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ويسعى المدعون العامون في مقاطعة فولتون إلى بدء المحاكمة في أكتوبر المقبل.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

وشهدت قضية جورجيا إصدار رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في مارس المقبل تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومحاكمة فيدرالية في مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

كما أنه متهم في محكمة فيدرالية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، وقد دفع ببراءته في جميع القضايا الجنائية.