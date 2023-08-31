الإسكان: تنفيذ 9 آلاف شقة بمشروع العمارة الخضراء بمدينة حدائق العاصمة

تابع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، تقدم أعمال تنفيذ وحدات "الإسكان الأخضر " ضمن مبادرة سكن كل المصريين بمدينة حدائق العاصمة، والتي تتراوح مساحاتها بين ٧٥ مترا و ٩٠ مترا مربعاً للوحدة، ويشارك في تنفيذها أكثر من ٦٠ شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مشروع "الإسكان الأخضر" سيضم 9 آلاف وحدة سكنية (٤٠٢ عمارة ) صديقة للبيئة، ويشرف على تنفيذه جهات معتمدة، للتأكد من جودة الأعمال، ويعتبر من المشروعات المهمة بقطاع الإسكان بالمدينة، ويتميز باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التي تقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة، بجانب استغلال الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات، حيث من المقرر أن يوفر ٣٠٪؜ من استهلاك الطاقة، والمياه، وسيعاد تدوير المياه الرمادية لري المزروعات والمسطحات الخضراء، كما يتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التي تعتبر متنفسا للسكان.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى تنفيذ مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، واختيار أنواع زراعات تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلالها، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالي أكثر من ٥ كم طولي بمختلف المناطق.

وقال المهندس علاء عبداللاه إنه نبه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع بزيادة العمالة وتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بجانب التوجيه بعقد اجتماعات دورية مع الشركات العاملة لتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع، وتوريد الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات، وأن يتم التنفيذ بالجودة المطلوبة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها بالجودة المطلوبة، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع.