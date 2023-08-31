تعرف على تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري الأبطال

تُقام اليوم الخميس قرعة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بمدينة موناكو الفرنسية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

واكتمل عقد المتأهلين لدور المجموعات من الشامبيونزليج، أمس الأربعاء، بعد أن صعد كلا من كوبنهاجن الدنماركي، بي أي في أيندهوفن الهولندي، رويال أنتويرب البلجيكي.

وكشف اليويفا عبر موقعه الرسمي عن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات القرعة، حيث جاء التصنيف على النحو التالي:

المستوى الأولى: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي – بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان – بنفيكا – فينورد

المستوى الثاني: ريال مدريد – مانشستر يونايتد – إنتر – بروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – لايبزيج – بورتو – أرسنال

المستوى الثالث: شاختار دونيستك – سالزبورج – ميلان – سبورتنج براجا – بي أس في أيندهوفن – لاتسيو – النجم الأحمر – كوبنهاجن

المستوى الرابع: يانج بويز – ريال سوسيداد – جالاتا سراي – سيلتيك – نيوكاسل يونايتد – يونيون برلين – رويال أنتويوب – لانس