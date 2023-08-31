 برافدا الأوكراني: البرلمان قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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برافدا الأوكراني: البرلمان قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 11:54 ص

ذكر الموقع الإلكتروني الأوكراني "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مسئولين في الحكومة والبرلمان الأوكرانيين، لم يكشف عن هوياتهم، أن البرلمان الأوكراني قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، عبر تليجرام، إن ريزنيكوف مرشح لمنصب سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف زيليزنياك، أن رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف قد يحل محل ريزنيكوف.

ولم يعلق مكتب الرئيس الأوكراني على الفور.

يشار إلى أنه بموجب القانون، يعين الرئيس الأوكراني وزير الدفاع، ويجب أن يصوت البرلمان على التعيين والإقالة.

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